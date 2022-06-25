السجن 3 سنوات لعامل أمن وصاحب محل هواتف هددوا طبيب بصوره العارية بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار السعيد شوقى الصالحى، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى حسين، والمستشار تامر عثمان، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين، بالسجن 3 سنوات لكل من "م.ا.ح" و "أ.ف ح" وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ومصادرة الأجهزة المضبوطة تهديد وإفشاء بعض الأمور الخادشة بالشرف للمجنى عليه " ع.ع.م "

وتعود أحداث القضية رقم 8378 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الرحمانية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من المجنى عليه بقيام المتهمين بتهديده بمقاطع فيديو وصور خادشة مقابل مبلغ مالى.

وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم المعلومات قيام كل من "م.ا.ح" عامل أمن بمستشفى و" أ.ف ح " صاحب محل هواتف محمولة بأن قاموا بإرسال سيدة مجهولة واستدرجت المجنى عليه " ع.ع.م" طبيب، والتقطت وسجلت صور ومقاطع تجمعهما فى أوضاع مخلة للشرف والاعتبار برضاها ودون علمه بتهديد لتحصل منه على مبالغ مالية بأن قاموا بإرسال تلك المقاطع للطبيب، وحددوا مبلغ مليون جنية لعدم نشر تلك الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتهمين والهواتف المستخدمة فى الواقعة، وبعرضهما على النيابة قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها على المتهمين.