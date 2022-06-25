الداخلية تضبط 1526 قضية تموينية متنوعة

كتب: محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1526 قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط 2 قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (6٫500 طن "أرز - فول")، و382 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (15 طن أسمنت- 43,567 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض - مكرونة – سكر– زيت طعام – لحوم" – 32 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 613 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (13 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 85 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 92 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 26 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 7 قضايا توقف عن الإنتاج – 390 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (3٫050 طن دقيق بلدى مدعم)، و20 قضية إستيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها (2,750 طن "أسمدة مدعمة"–73900 لتر مواد بترولية)، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (75,574 طن – 73900 لتر مواد بترولية – 32 عبوة سجائر).

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى، وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 2 قضية بمضبوطات بلغت (2,300 طن أقماح محلية)، وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت (256 قطعة "66 قطعة صوتية – 102 قطعة ضوئية – 88 ملصق")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.