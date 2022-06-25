الاتحاد الأوروبى يُقرر تطبيق نظام تأشيرة ”أتياس“ العام المقبل.. إعرف التفاصيل

كتب محمد جمال

قرر الاتحاد الأوروبى تطبيق نظام تأشيرة زيارة لدخول الدول الأعضاء ”أتياس“العام المقبل يتضمن رسوما مالية لكن بإجراءات أسرع للحصول على التأشيرة، بحسب شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، وسيتم البدء في تطبيق النظام الجديد ”أتياس“ الذى يعفى الزائر من إجراءات تأشيرة طويلة، فى مايو العام المقبل،

وفى حين أن ”أتياس“ ( ETIAS ) ليست مثل التأشيرة العادية إذ أنها أسرع بكثير ويتم إجراؤها عبر الإنترنت دون معلومات بيومترية (بصمات) وغيرها لا يزال هناك إجراء وتكلفة للحصول عليها على غرار نظام التأشيرة الأمريكى ”أستا“ (ESTA).

ولفتت الشبكة فى تقريرها، إلى أنه كان من المقرر البدء فى العمل بـ ”أتياس“ التى تعنى نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبى، فى أواخر عام 2022.

وأوضحت أن النظام الجديد يتيح للمسافرين حرية التنقل في جميع دول الاتحاد، مضيفة أنه سيتم أيضًا إعفاء المقيمين فى الاتحاد الأوروبى.

وقالت:“لكن بالنسبة لأى شخص آخر يدخل الاتحاد من بلد لم يكن يحتاج في السابق إلى تأشيرة، فإن أتياس سيكون إلزاميًا… وستؤثر هذه الخطوة على حوالي 60 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا التي فقدت حرية التنقل بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي… ولن يكون هناك أي تغيير بالنسبة لأولئك الذين كانوا بحاجة في السابق إلى تأشيرة للدخول".

وأشارت الشبكة إلى أن عملية تقديم الطلبات ستكون عبر ”نظام تكنولوجيا معلومات آلي إلى حد كبير“، مع منح الموافقة ”في غضون دقائق“، لما يقدر بـ 95% من المتقدمين لافتة إلى أن الحد الأقصى للوقت اللازم للموافقة يمكن أن يصل إلى شهر في ”حالات استثنائية للغاية“، وأن أي شخص يتم رفض طلبه يحق له الاستئناف.

وذكرت أن تأشيرة ”أتياس“ ستكون صالحة لعدد غير محدود من الزيارات على مدى 3 سنوات، وأن على حامليها الالتزام بقواعد الهجرة والإقامة مشيرة إلى أنه حاليًا، لا يمكن لمواطنى الدول الأخرى البقاء لأكثر من 90 يومًا في دول الاتحاد.

وأوضحت الشبكة أن التأشيرة الجديدة تكلف 7 يورو (7.35 دولار أمريكي) لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاما، وأنه من غير الواضح بعد ما إذا كان الآخرون سيدفعون رسومًا، مضيفة أن الولايات المتحدة تتقاضى 21 دولارًا مقابل تأشيرة ”أستا“.