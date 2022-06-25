اعرف كيف يحتفل أحد فنادق مرسى علم بالسياح الذين تكررت زيارتهم 6 مرات.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

ابتكر أحد الفنادق الشهيرة بمدينة مرسى علم، الواقعة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، طريقة للاحتفال بالسياح الأجانب، الذين زاروا فندقهم لأكثر من 6 مرات، حيث إنهم يقومون بزراعة شجرة مثمرة لكل سائح يزور فندقهم للمرة السادسة، ويضعون علم بلاده بجوارها.

وقال أبو الحجاج العماري مدير الفندق، إنه ترحيبا بالسياح وتشجيعا لهم لما يملكونه من أشجار داخل حديقة الفندق، بدأ الفندق منذ فترة طويلة بزراعة شجرة مثمرة لكل سائح يزور الفندق للمرة السادسة، على أن تكون مثمرة ويوضع عليها علم بلاده.

وأضاف أن هناك أشجارا تم حصاد ثمارها مثل الرمان والليمون وغيرها من الأشجار التي تمت زراعتها منذ أكثر من عامين، حيث إن هناك متابعة مستمرة وزيارات كثيرة لكل السياح الذين لديهم شجرة باسم بلادهم في فندق مرسى علم .

وأوضح أن عدد الأشجار التي تم زراعتها للسياح حتي الآن بالفندق تقريبا 1871 شجرة جميعها من الأشجار المثمرة وتم طرح ثمار عدد كبير منها .