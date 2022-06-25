إغلاق 10 منشآت مخالفة متنوعة فى حملات بحى غرب الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى غرب الإسكندرية حملات مكبرة بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، على مدار اليوم بنطاق حى غرب وتسفر عن غلق 7 منشآت " 5 محلات، 2 مقهى" والتحفظ على 82 إشغال متنوع، 13 ألف جنيه غرامات، كما شن الحى حملات مكبرة على مدار اليوم بنطاق حى غرب وتسفر عن غلق 3 منشآت، 11500 جنيه غرامات.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وتطبيق الاجراءات الاحترازية، وإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام.

وكثفت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام وتسبب العديد من الأضرار للمواطنين ومتابعه مدى الالتزام بالمواعيد الصيفيه لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات.

وجابت الحملات شوارع الغرناطي، القفال ، المكس بمنطقة مينا البصل وشارع راغب باشا بمنطقة كرموز وأسفرت عن غلق وتشميع 7منشآت " 5محلات ، 2مقهى "لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الصيفيه والتحفظ 82 إشغال متنوع وتحصيل غرامات بمبلغ 13 آلف جنيه، جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحى وإشغال الطريق والمتابعة الميدانية بالحى .



إزالة إشغالات