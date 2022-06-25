إصابة 10 فى اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل على طريق العشى بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، اصابة 10 مواطنين فى اصطدام سيارة ميكروباص فى سيارة نقل أمام كمين يسى التابع لمدينة الأقصر، وتم نقلهم جميع المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد بإصابة 10 مواطنين إثر اصطدام سيارة ميكروباص فى سيارة نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة للسيارة الاولى، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وتم نقل كافة المصابين بالحادث إلى مستشفى الكرنك الدولى، وهم كل من (محمد عبد الرؤف محمد 75 عاما مصاب بالوجه، نوره محمد حسن 47 عاما كدمة بالصدر، مهاب خالد عامين مصاب بالوجه، مديحه نجار يوسف كدمات متفرقه بالجسم، زينب أحمد فتحى 48 سنة إصابة بالقدم اليمنى، شيماء محمد محمود 31 عاما كدمات بالساقين، صفاء محمود نوبي 20 عاما، إصابة بالكف الأيسر، خالد عبدالغنى محمد 35 عاما كدمة بالساق اليسرى مع سحجات بالوجه، سلوى أحمد سعيد 25 عاما كدمات متفرقة، فوزى أحمد محمد عبدالله 37 عاما، سائق الميكروباص كدمات متفرقة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.