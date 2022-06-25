إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1008 أمتار بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية، ومنع أى تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد، مشددا على مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ،وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.