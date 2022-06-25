اليوم السابع
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السبت، 25 يونيو 2022 01:05 م
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إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1008 أمتار بمراكز البحيرة

السبت، 25 يونيو 2022 12:21 م
إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1008 أمتار بمراكز البحيرة إزالة تعديات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة كافة  التعديات على الأراضى الزراعية، ومنع أى تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد، مشددا على مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ،وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.

كما وجه محافظ البحيرة بالالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
 
وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 7 مراكز عن إزالة 18 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت 1008 أمتار.
 
وتضمنت الحملات الرقابية إزالة الآتى:
 
 4 حالات تعدي بمساحة 420 م بدمنهور. 
 
- 3 حالات تعدي بمساحة 158 م بأبو حمص.
 
- حالة تعدي بمساحة 150 م بالرحمانية.
 
- 6 حالات تعدي بمساحة 105 م بالمحمودية.
 
- حالة تعدي بمساحة 80 م برشيد.
 
-  حالاتي تعدي بمساحة 55 م بكفر الدوار.
 
-  حالة تعدي بمساحة 40 م بحوش عيسى.
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة المختصة.
 

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