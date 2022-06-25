إزالة 10 حالات تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بالمنيا

المنيا ــ حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارات المتغيرات المكانية وغيرها من الجهات المعنية، لمتابعة ملف التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مع عدم التهاون فى تنفيذ الإزالة الفورية لأى محاولة للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدى بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة حملة لإزالة التعديات ، حيث تم إزالة حالتى تعد على الأراضى الزراعية بنطاق قرية برطباط ، وقرية شم البحرية، بالإضافة لإيقاف أعمال مخالفة بناء بالمدينة بقرية برطباط عبارة عن شروع فى صب الأعمدة الخرسانية للدور التاسع علوى بمنطقة بحرى المدينة بدون الحصول على ترخيص، حيث تم فك الشدة الخشبية على كامل المسطح والتحفظ على مواد وأدوات البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى 6 حالات مخالفة بالتعدى على الأراضى الزراعية، منها إزالة 4 حالات تعدى بالبناء خارج الحيز العمرانى بحى جنوب وغرب المدينة، بالإضافة لإزالة حالتى تعدى بالبناء خارج الحيز العمرانى بحى جنوب المدينه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط حالة تعد بقرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لقرية قلوصنا، بالإضافة لإيقاف أعمال شدة خشبية مخالفة بالدور الأول العلوى بجبل الطير البحرية التابعة للوحدة المحلية ببنى خالد.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حالة تعد على الأرض الزراعية بحوض أبوخمسة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.