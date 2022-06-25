إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة محتويات مطعم فى مصر الجديدة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مصر الجديدة، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة شاشات من داخل مطعم، حيث إنه فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجدیدة بمدیریة أمن القاھرة من المسئول عن أحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر الزجاج الخاص بباب المطعم عمله وسرقة (2 شاشة) من داخله.

بإجراء التحریات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى استقلال مرتكب الواقعة إحدى السیارات "تاكسى"، والمقیدة باسم (سائق، مقیم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاھرة)، وباستھداف الأخیر أمكن ضبطه، وبمناقشته نفى علمه بالواقعة، وأقرر بأنه قام بتوصیل المتھم إلى أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاھرة.

وبتكثیف التحریات تبین قیام المتھم بالتصرف فى المسروقات وبإستھداف الأخیر أمكن ضبطه، وبحوزته (4 شاشات من بینھم المسروقات المستولى علیھا – بالبیع لدى عمیله "سیئ النیة " (صاحب مكتبة، مقیم بدائرة قسم شرطة الزاویة الحمراء بالقاھرة)، 2 ماكینة تحضیر مشروبات ومأكولات)، وبمواجھته اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد تحصل علیھا من الأخیر الأشخاص، مقیم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاھرة وأن باقى المضبوطات متحصلات وقائع سرقة.

عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبط مرتكب واقعة السرقة، وبحوزته ("مفك " الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه بأسلوب "كسر الزجاج السیكوریت"، وبتطویر مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامیاً تخصص فى السرقات المتنوعة بأسلوب "كسر الباب، الزجاج" باستخدام المفك المضبوط بحوزته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.