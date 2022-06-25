أخبار مصر.. أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بقرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها وداع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، فى ختام زيارته لمصر.

الرئيس السيسي لأمير قطر: هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف. الأمير تميم بن حمد: سعدت بزيارة مصر الشقيقة ولقاء أخى فخامة الرئيس السيسي أعرب الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، عن سعادته بزيارة جمهور مصر العربية ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث سبل توطيد التعاون الثنائي بين مصر وقطر في مختلف المجالات.

ديوان البلاط السلطانى: الرئيس السيسى يزور سلطنة عمان الإثنين

أعلن ديوان البلاط السلطاني، عن زيارة رسمية يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى سلطنة عُمان بعد غدٍ الاثنين تستغرق يومين، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بقرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. تنسيق الجامعات 2022.. الشهادات المعادلة 95% للطب و90% للأسنان والصيدلة وافق المجلس الأعلى للجامعات على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، للالتحاق بالعام الدراسي 2022/2023 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا التالية: السكة الحديد تتيح إمكانية الحجز المسبق بـ14 يوما استعدادا لعيد الأضحى تتيح هيئة السكة الحديد ، حجز تذاكر السفر على القطارات قبل موعد الرحلة بـ14 يوما، ضمن استعدادات الهيئة لعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال شبابيك حجز التذاكر أو التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر على الموبايل، للتسهيل على الركاب، حتى لا تشهد الشبابيك تكدسا قبل العيد.

أمير قطر: حريصون على تعظيم الاستثمارات القطرية فى مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة

أكد الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة، مثمناً في هذا الإطار إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في دولة قطر في مختلف المجالات.

رئيس الوزراء: مبادرة "حياة كريمة" مشروع القرن الجديد وتؤسس للجمهورية الجديدة

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، وتأثيره الإيجابي علي 60 مليون مواطن مصري.

التعليم: مسموح للحاصلين على شهادة تربوى فقط بالتقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم والمؤهلات المطلوبة، غدا الأحد، مضيفة أنه لابد وأن يكون المتقدم للمسابقة حاصلا على بكالوريوس كلية التربية أو مؤهل آخر ولكن لديه شهادة تربوى، مضيفة أنه سيتم أيضا تحديد من لهم حق التقدم وفق سنوات التخرج.

الأعلى للجامعات يعلن القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بنفس قواعد العام الماضى عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدا لغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بالمقر الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس. رئيس الوزراء يتفقد المنطقة اللوجستية فى طنطا وأعمال تطوير كورنيش المدينة زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنطقة اللوجستية في "سبرباي" بطنطا، ضمن جولته اليوم في محافظة الغربية، والتي رافقه خلالها وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الغربية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ونائب محافظ الغربية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ومدير الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة. غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. سفير الصين بالقاهرة: مشاركة الرئيس السيسي فى "بريكس بلس" تعزز الانتعاش الاقتصادى أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع الحوار رفيع المستوى للتنمية العالمية تلبية لدعوة نظيره الصيني شي جين بينج.