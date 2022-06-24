وزير شئون المجالس النيابية فى اليوم العالمي للخدمة العامة: العمل بالحكومة شرف

كتبت ريهام الباشا

قال المستشار علاء فؤاد :"أبناء هذا الوطن الأبي من شاغلي الوظائف العامة المدنية، يطيب لي في اليوم العالمي للخدمة العامة أن أتقدم لكم بخالص التهاني على ما قدمته وتقدموه من جهد مقدر وعطاء منقطع النظير لرفعة هذا الوطن وخدمة المواطنين، تلك الوظائف التي شغلتموها على أساس الكفاءة والجدارة بحسبانها حق للمواطنين دونما تمييز فجاءت تكليفا لكم، وخدمة للشعب أو وفق تعبير المحكمة الدستورية العليا فهي شرفًا لمن يلتمس الطريق إليه من المواطنين وواجبًا عليهم أداؤه، وحقًا لا ينهدم، فلا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره بل يعتبر أداؤه واجبا لا ينفصل عن الحق فيه ومدخلا إلى حياة لائقة قوامها الاطمئنان على غد أفضل.

أضاف :"وإني إذ انتهز تلك الفرصة لأثمن جهودكم المقدرة التي لن تسع الكلمات إنزالها منزلتها أدعوكم بني وطني في الآن ذاته لإعلاء القيم الإنسانية النبيلة بحسبانها الركائز الرئيسية لرفعة الأمم وعلى رأسها قيم العدل والمساواة والعمل الجاد والاصطفاف الوطني فالجمهورية الجديدة لن تنهض وتستقر أركانها إلا بسواعدكم وسواعد أبناء مصر المخلصين ووطنكم الذي تبنونه اليوم هو حاضركم ومستقبل أبنائكم فاحرصوا على بنائه بسواعدكم بقوة وصلابة ليبقى عزيزا أبيا بين الأمم".