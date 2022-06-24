وزير الشباب والرياضة والقائم بأعمال وزير الصحة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم للتوعية بـ"المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية"

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم للتوعية بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

أكد الوزيران أن هذا التعاون يأتى فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين مؤسسات الدولة لتفعيل الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة لصالح الأسرة المصرية، وعلى رأسها الاهتمام بالصحة الإنجابية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر «2030».

وثمن وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع وزارة الصحة والسكان، وأن مذكرة التفاهم تعزز من هذا التعاون من خلال توعية المواطنين بقضية الزيادة السكان والوعى بالصحة الإنجابية، وذلك داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات.

وتهدف المذكرة إلى التعاون فى توفير خدمات لتنظيم الأسرة التى تقدمها وزارة الصحة داخل الهيئات والأندية الشبابية والرياضية، كما تتضمن التعاون والتنسيق بين وزارتى الصحة، والشباب والرياضة، بهدف إتاحة خدمات الصحة الإنجابية داخل الهيئات الشبابية والرياضية، ونشر الوعى من خلال الأنشطة التثقيفية التى تتضمن المسابقات الفنية والمسرحيات، داخل المعسكرات الشبابية والطلابية، ونزل الشباب فى جميع محافظات الجمهورية.

ووفق مذكرة التفاهم، توفر وزارة الصحة، خدمات تنظيم الأسرة من خلال قوافل الصحة الإنجابية والعيادات المتنقلة فى التجمعات الشبابية والفعاليات التى تهتم بنشر الرسائل الصحية بشأن أهمية تنظيم الأسرة، وكذلك المشاركة فى نشر الوعى المتعلق بقضية الزيادة السكانية، وأثرها السلبى على تنمية الأسرة، من خلال مدربين ومحاضرين متخصصين فى توعية الشباب بأهمية المشروع القومى لتنمية صحة الأسرة المصرية.

وقع مذكرة التفاهم الأستاذة منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومن وزارة الصحة الدكتور حسام الدين عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، وذلك بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض.