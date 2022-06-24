اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 02:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الشباب والرياضة والقائم بأعمال وزير الصحة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم للتوعية بـ"المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية"

الجمعة، 24 يونيو 2022 02:07 م
وزير الشباب والرياضة والقائم بأعمال وزير الصحة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم للتوعية بـ"المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" وزير الشباب والرياضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم للتوعية بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
 
أكد الوزيران أن هذا التعاون يأتى فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين مؤسسات الدولة لتفعيل الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة لصالح الأسرة المصرية، وعلى رأسها الاهتمام بالصحة الإنجابية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر «2030».
 
وثمن وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع وزارة الصحة والسكان، وأن مذكرة التفاهم تعزز من هذا التعاون من خلال توعية المواطنين بقضية الزيادة السكان والوعى بالصحة الإنجابية، وذلك داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات.
 
وتهدف المذكرة إلى التعاون فى توفير خدمات لتنظيم الأسرة التى تقدمها وزارة الصحة داخل الهيئات والأندية الشبابية والرياضية، كما تتضمن التعاون والتنسيق بين وزارتى الصحة، والشباب والرياضة، بهدف إتاحة خدمات الصحة الإنجابية داخل الهيئات الشبابية والرياضية، ونشر الوعى من خلال الأنشطة التثقيفية التى تتضمن المسابقات الفنية والمسرحيات، داخل المعسكرات الشبابية والطلابية، ونزل الشباب فى جميع محافظات الجمهورية.
 
ووفق مذكرة التفاهم، توفر وزارة الصحة، خدمات تنظيم الأسرة من خلال قوافل الصحة الإنجابية والعيادات المتنقلة فى التجمعات الشبابية والفعاليات التى تهتم بنشر الرسائل الصحية بشأن أهمية تنظيم الأسرة، وكذلك المشاركة فى نشر الوعى المتعلق بقضية الزيادة السكانية، وأثرها السلبى على تنمية الأسرة، من خلال مدربين ومحاضرين متخصصين فى توعية الشباب بأهمية المشروع القومى لتنمية صحة الأسرة المصرية.
 
وقع مذكرة التفاهم الأستاذة منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومن وزارة الصحة الدكتور حسام الدين عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، وذلك بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض.
 
 
20044595-38a6-4e4b-bffe-15924d784ebd
 
db83e04c-86ec-4670-b7dc-89081a163ca7
 

de63774c-d18e-4c11-a971-83a071607a0e
 
0e2b1193-be3a-4fd4-a3d9-62aafd3e873b
 

1f0a9f17-da76-474a-866d-5d615f01c096
 

6ae214ff-da5b-4cd7-aa21-86b747be3615
 

91f141c3-8e8f-472f-9880-3546f6fde590
 

95e17453-4999-4431-aafc-65a791245f02
 

8914e3c9-2bd9-4727-8be9-6393d53902cd
 

1057770a-0154-4b55-be72-a580592e83b0
 

وزير الشباب والرياضة

وزير الصحة

المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

وزير الرياضة





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة