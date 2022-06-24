وذكر بيان للخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة، أن التحقيق يجري حاليا لمعرفة التفاصيل وتحديد المعلومات المتعلقة بالضحايا، واصفة الانفجار بالهجوم الإرهابي.

وأشار البيان إلى أن المعلومات الأولية تؤكد مصرع رئيس إدارة الأسرة والشباب والرياضة بإدارة ولاية خيرسون، ديمتري سافلوتشينكو، نتيجة التفجير.

وقال نائب مدير الإدارة المدنية - العسكرية في المقاطعة بهذا الشأن:" لقي أحد موظفينا مصرعه، وهو مدير إدارة الأسرة والشباب والرياضة دميتري سافلوتشينكو".