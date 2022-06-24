مستشار الرئيس للصحة: المبادرات الصحية أسعدت المصريين وتعالج كل مقيم على أرض مصر

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد عوض تاج، الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المبادرات الرئاسية ساهمت كثيرا في الحد من تداعيات أمراض كثيرة وإسعاد ملايين الأسر في مصر، ورفعت العبء المادي الشديد نفسيا ومجتمعيا بخصوص رضاء المنتفعين بهذه الخدمات.

أضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن المبادرات الرئاسية تعالج كل مقيم على أرض مصر، سواء كان مواطن مصري وهو حق أصيل لهم، أو غير المصريين، الذين يعاملون مثل المصريين تماما وهناك وافدين كثر من الدول الأفريقية الذين يزورون مصر للتشخيص والعلاج.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "مصر تملك مؤسسات صحية وعلاجية كبيرة جدا وذات مستوى رفيع، إذ اطلع الأفارقة على القدرات المصرية في هذا الاتجاه، وقدراتنا مفتوحة لدعم الأفارقة والإخوة في الشرق الأوسط، ونحن الآن في مرحلة السيطرة على الأمراض وإطلاق مبادرات صحية يحتاج إلى دعم مجتمعي ومؤسسي ودعم الدولة، لأن الهدف هو صحة المواطنين وصحة المصريين".