اليوم السابع
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الجمعة، 24 يونيو 2022 05:16 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يوجه بوقف ظاهرة نباشين مخلفات الأحياء السكنية والقرى

الجمعة، 24 يونيو 2022 03:54 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بوقف ظاهرة نباشين مخلفات الأحياء السكنية والقرى نباشين - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توجيهات مشددة بتكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة النباشين ومخازن الخردة غير المرخصة، وتخصيص موقع لتجميع المخلفات غرب 25 يناير التابع لمدينة الخارجة خارج الكتلة السكنية. 

 

ووجه المحافظ بنقل مخازن الخردة المخالفة بمدينة الخارجة بواسطة معدات وسيارات الوحدة المحلية وتحرير محاضر للحالات المخالفة للقانون مع التنبيه بعدم تجميع الخردة فى مخازن داخل الكتلة السكنية باستثناء شركة النظافة.

 

وأكد المحافظ، أن هذا القرار يأتي حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تلوث البيئة والحد من الإزعاج داخل المناطق السكنية، وتكليف رؤساء الأحياء بتحرير مخالفات للقائمين بتجميع المخلفات المنزلية عدا شركات النظافة المتعاقدة على نظافة المدن.

 

 

 


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