طفرة عمرانية.. جهود الدولة فى قطاع الإسكان خلال 8 سنوات (فيديو)

العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية تنفذها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية تهدف بشكل رئيسى إلى تحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له ويظهر ذلك واضحا فى حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التى وجهتها الدولة ومنها قطاع الإسكان الذى وجهت له الدولة استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه خلال الثمانى سنوات السابقة وبمعدل نمو بلغ 508% مقارنةً بالسنوات (06/2007- 13/2014).





ومن أبرز الإنجازات تنفيذ 593 ألف وحدة سكنية بتكلفة 120 مليار جنيه ويستفيد منها أكثر من 2 مليون مواطن كما تم تطوير 322 منطقة غير آمنة بإجمالى 207.9 ألف وحدة.

كما يحظى قطاع الإسكان بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التى يتم تنفيذها فى إطار مشروع تطوير الريف "حياة كريمة" حيث يتم حاليا تنفيذ مشروعات صرف صحى متكامل وتركيب وصلات صرف صحى منزلية لـ1477 تجمعا ريفيا.

وخلال العام 21/2022 فقط تم صرف ما يزيد عن 60 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مبادرة "حياة كريمة".