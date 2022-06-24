ضبط والتحفظ على 1.5 طن سماد مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.



وفي هذا السياق، ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري متضمنا الإشارة إلى متابعة تنفيذ حملة بالتنسيق مع إدارة التموين، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة المحظور تداولها خارج نطاق الجمعيات الزراعية، وذلك قبل بيعها بأسعار السوق السوداء، إذ أسفرت أعمال الحملة عن ضبط صاحب محل مستلزمات زراعية، وبحوزته 30 شيكارة أسمدة مدعمة زنة 50 كجم للشيكارة الواحدة، بإجمالي 1.5 طن أسمدة، فيما جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



كما تضمن التقرير استمرار الجهود اليومية في قطاعات النظافة والكهرباء والمياه والصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث قامت الوحدة بحملة نظافة بالمدينة وزاوية المصلوب أسفرت عن رفع كميات من القمامة ونواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز، إضافة إلى تمهيد الطرق ورفع كفاءة مداخل القرى وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي الميمون وإطواب وميدوم وأبوصير الملق وقمن العروس وإنفسط، كما تم رفع كميات من الأتربة والمخلفات بطريق القاهرة بني سويف الزراعي.