سيدة تحكى تجربة زواجها فى سن مبكرة: تعرضت للإجهاض 9 مرات.. فيديو

كتب مدحت وهبة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع "فيس بوك" فيديو عن قصة سيدة تزوجت في سن مبكرة، حيث عانت طوال حياتها موجهة نصيحة للأسر بعدم زواج فتياتهم فى سن صغيرة، موضحة أنها تعرضت للإجهاض 9 مرات.

يأتى ذلك ضمن الحملة التى أطلقتها الوزارة للقضاء على زواج الأطفال، تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبمساهمة الاتحاد الأوروبى وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أطلقت مسابقة يومية عبر منصتها التفاعلية الرقمية 1442، تبلغ قيمتها ألف جنيه تمنح لفائز واحد يوميا، وتنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وتدور أسئلتها حول المخاطر الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية لزواج الأطفال.

ويكون الاشتراك مجانيًا فى المسابقة عن طريق إرسال كلمة "شارك" على رقم 1442 ويجيب المتسابق عن السؤال، وتعلن الوزارة عن الفائز يوميا بنظام القرعة الإلكترونية بين أصحاب الإجابات الصحيحة.

المسابقة تأتى ضمن حملة متكاملة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى للقضاء على زواج الأطفال، تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبمساهمة الاتحاد الأوروبى وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، فى إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، وتستهدف الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" التى تصل إلى 4,1 مليون أسرة فى كافة محافظات الجمهورية، وكذلك القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".