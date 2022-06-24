سفير دولة قطر لدى القاهرة: زيارة الأمير تميم بن حمد إلى مصر لدفع مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين

وكالات

أكد سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية أن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لجمهورية مصر العربية اليوم، من شأنها الدفع قدما بمسار العلاقات بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات وأن تعزز المنحى الإيجابى لها منذ اتفاق العلا.

وقال في تصريحات إعلامية لصحيفة "الراية" القطرية: “إن زيارة أمير البلاد لمصر ولقاءه مع شقيقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي تتويجاً للجهود والاتصالات وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين على مدى الأشهر الماضية وتصب في صالح علاقات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين في كافة المجالات

وأشار السفير آل شافي إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم وحالة عدم اليقين وعدم الاستقرار تفرض العديد من التحديات أمام الحكومات والشعوب، مما يتطلب التشاور بين قيادتى البلدين لتبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء التعامل الأمثل مع هذه المسائل والقضايا

وأشاد السفير بالمستوى الذي بلغته العلاقات القطرية المصرية منذ تسلمه مهام عمله سفيراً لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، وأثنى سعادته على الزخم المتزايد في الحراك المتعلق بها خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية انعقادا منتظما للجنة المتابعة بين البلدين، وزيارات متبادلة على المستوى الوزاري ومستوى كبار المسؤولين، أسست لتعاون مستقبلى يحقق المصالح المشتركة للبلدين في ظل القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين.

وأكد السفيرأن العلاقات مع مصر أخوية وتاريخية، موضحا أن قطر تعتبر مستثمرًا بمصر في جميع القطاعات، وستستمر استثماراتها في مصر كما استمرت الروابط التاريخية بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن تحقق الزيارة النتائج المرجوة وأن تفتح آفاق أرحب في مسار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.