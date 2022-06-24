اليوم السابع
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رفع 9 آلاف طن مخلفات صلبة بطريق برطس المنصورية فى الجيزة

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:28 م
رفع 9 آلاف طن مخلفات صلبة بطريق برطس المنصورية فى الجيزة رفع 9 آلاف طن مخلفات صلبة بطريق برطس المنصورية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة تولي اهتماما كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة.
 
وفي ذلك الاطار فور رصد محافظة الجيزة تراكم للمخلفات والرتش بطريق قرية برطس المنصورية نطاق مركز ومدينة أوسيم كلف المحافظ رئيس المركز بتوجيه فرق نظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار اليها وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعه الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها في اطار جهود محافظة الجيزة لتحسين مستوي النظافة .
 
وقد أسفرت الحملات عن رفع 1000 طن من المخلفات الصلبه والرتش بطريف برطس المنصورية من خلال دوريات عمل استمرت علي مدار يومين.
 
كما شملت مجهودات محافظة الجيزة رفع 8 الاف طن مخلفات من أحياء الهرم والعمرانية والطالبية والعجوزة والوراق والدقي وجنوب وشمال الجيزة من خلال فرق الهيئة العامة للنظافة خلال حملات أمس.
 
ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم.
 
 
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الجيزة

النظافة

المخلفات

نظافة الجيزة



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