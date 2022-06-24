تقديم الرعاية الطبية لـ2100 مواطن ضمن القوافل الطبية لـ"حياة كريمة" بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج القوافل الطبية التى تم تنظيمها ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه رئيس الجمهورية، وبإشراف من اللواء محمد شعراوى وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع بنك الشفاء المصرى تحت شعار " معاً لإنقاذ حياة ".



يأتى ذلك من أجل توفير الرعاية الطبية الهادفة للحفاظ على الصحة العامة لمواطنى المحافظة، وخاصة داخل القرى والنجوع والمدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".



ومن جانبها، صرحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، أثناء تفقدها لفعاليات القافلة الطبية الشاملة التى تم تنظيمها بمدينة أسوان، توازياً مع القافلة الطبية الشاملة التى تم تنظيمها بمدينة دراو، بأن هذه القوافل تستهدف الفئات والأسر الأكثر احتياجا حتى يتسنى توصيل الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لهم على الوجه الأكمل فى ظل تنوع وتعدد التخصصات الطبية التى تشملها مثل هذه القوافل.



وأوضحت نائب محافظ أسوان، بأنه بجانب القوافل الطبية الشاملة بأسوان ودراو والتي نجحت في توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ 2100 حالة ، مع تحويل بعض الحالات لإجراء عمليات جراحية بإجمالى 836 حالة ، لافتةً إلى أن المحافظة حريصة على تنظيم قوافل طبية متخصصة فى الرمد وأمراض العيون أيضاً فى نفس التوقيت والتى نجحت فى إجراء الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ 2310 حالة بأسوان ودراو ، مع تحويل 688 حالة لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات المتخصصة ، بالإضافة إلى تسليم 755 نظارة طبية لبعض الحالات الأخرى.









جانب من القوافل الطبية المجانية بمحافظة أسوان (1)



جانب من القوافل الطبية المجانية بمحافظة أسوان (2)



جانب من القوافل الطبية المجانية بمحافظة أسوان (3)



جانب من القوافل الطبية المجانية بمحافظة أسوان (4)



جانب من القوافل الطبية المجانية بمحافظة أسوان (5)



جانب من القوافل الطبية المجانية بمحافظة أسوان (6)







