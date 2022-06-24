بولندا تستقبل 4.29 مليون لاجىء فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية

كتب : أحمد علوى

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 4 ملايين و292 ألف لاجيء من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكر (راديو بولندا) اليوم الجمعة أن البلاد استقبلت أمس الخميس نحو27 ألفا و500 لاجيء من أوكرانيا، مقابل 26 ألفا و300 لاجيء في اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 2.3 مليون لاجيء البلاد عائدين إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت، في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.