اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 12:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا تستقبل 4.29 مليون لاجىء فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية

الجمعة، 24 يونيو 2022 12:16 م
بولندا تستقبل 4.29 مليون لاجىء فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية لاجئين أوكرانيين
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 4 ملايين و292 ألف لاجيء من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
 
وذكر (راديو بولندا) اليوم الجمعة أن البلاد استقبلت أمس الخميس نحو27 ألفا و500 لاجيء من أوكرانيا، مقابل 26 ألفا و300 لاجيء في اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 2.3 مليون لاجيء البلاد عائدين إلى أوكرانيا.
 
يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت، في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة