بطل المصارعة الرومانية بالمنوفية: حصلت على بطولات قارية وأسعى لصدارة العالم

المنوفية – فريق المحافظات

أحد الابطال على البساط الأصفر بمحافظة المنوفية، حقق العديد من البطولات والميداليات، ويسعى إلى أن يصل إلى العالمية فى رياضة فردية من أهم الرياضات بالنسبة له وهى رياضة المصارعة الرومانية.

قال فكرى محمد فكرى، الفرقة الأولى كلية التربية الرياضية جامعة السادات، لاعب المصارعة الرومانية، بمحافظة المنوفية، أنه يلعب اللعبة منذ 10 سنوات، تحت تدريب الكابين على جبر المدرب الذى ساعدة كثيرا فى التدريب والوصول إلى أعلى الدرجات فى التدريب.

وأضاف فكرى أنه حصل على المركز الأول فى السعودية فى سن 18 سنه، وأول 2020 حصلت على أول إفريقيا فى الجزائر، وفى عام 2022 حصلت على المركز الأول بالمغرب .

وتابع فكرى لابد من المواظبة على التمرينات والتأكيد على نظام غذائى متميز حتى تتمكن من التميز والاستغلال للوقت الاستغلال الامثل للمقومات الخاصة به على أن يسعى دائما للأفضل فى سبيل تحقيق الحلم.

وأضاف فكرى أن دور الأسرة دور مهم فى سبيل التحقيق للأمل، وأن المقولة التى تقول أن الرياضى فى هذه اللعبة يكون عاق لوالدية مقولة خاطئة فكل الرياضات تساعد على بر الوالدين وتؤكد أن برهم يساعد على التفوق والتقدم .

وعن أمنيتة قال فكرى أنه يتمنى أن يصل إلى العالمية وأن يحقق ميدالية أولمبية بأسم مصر فى الفترة القادمة موجها الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمة الكامل لكل الرياضات .