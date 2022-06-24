انطلاق احتفالية اليوم العالمى للاجىء بالجريك كامبس.. صور

كتبت شيماء منصور

أقام منذ قليل، مشروع تنمية وتطوير قدرات مجتمعات اللاجئين فى مصر التابع لهيئة تير دى زوم، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر وهيئة إنقاذ الطفولة، احتفالية يوم اللاجيء العالمى، وذلك بالجريك كامبس، بحضور كلا من ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى مصر، ممثل مكتب هيئة تير دى زوم السويسرية، ممثل مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بمصر.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الأنشطة والعروض الفنية وبازار أعمال يدوية ومأكولات مقدمة من المجموعات الشبابية والمجتمعية من إريتريا، إثيوبيا، اليمن، الصومال، السودان، جنوب السودان وسوريا، بالإضافة لبعض الاستعراضات السودانية والإرترية والسورية واليمنية.

ويذكر أن الهدف من احتفالية يوم اللاجيء العالمى التأكيد على أن كل إنسان حول العالم له الحق فى التماس الأمان – بصرف النظر عن المكان الذى يأتى منه والزمان الذى اضطر فيه للفرار. الوصول للأمان وتحقيقه فى العالم خاصة للأطفال والشباب مسئولية جماعية على كل المؤسسات الحكومية والغير حكومية، وعلى المجتمعات ككل. وكل فرد له دور ولو بسيط فى المساهمة لخلق عالم أكثر أماناً وسلامة للأفراد من حوله، والهدف هو لتسليط الضوء على قضايا اللاجئين وقصصهم وإنجازاتهم برغم كل التحديات الخاصة التى قد يواجهونها فى رحلتهم. تركز فعاليات العام الحالى على الحق فى التماس الأمان.