النيابة تستجوب "نصابة" استولت على 4 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم

كتبت أمنية الموجى

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع سيدة قامت بالاستيلاء على 4 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال الاتجار بالمواد الغذائية .

وتواجه النيابة المتهمة بمحضرالتحريات الأمنية، التي كشفت عن تلقيها مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو 4 ملايين جنيه.

وأضافت التحريات بأن المتهمة قامت بالاستيلاء على الأموال وزعمت توظيف الأموال في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للمواد الغذائية ، شريكه - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح ، مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (4 ملايين جنيهاً) وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدوا بتوزيعها ، وقيامهما بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسهما ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقروا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومثولها للتحقيق أمام النيابة العامة.