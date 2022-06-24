المئات يزورون مسجد عبد الرحيم القنائى بعد صلاة الجمعة.. فيديو

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بمحافظة قنا، بعد صلاة الجمعة، حيث أدى المئات من أبناء محافظة قنا صلاة الجمعة داخل المسجد وساحته.

وشهد المسجد توافد المئات من أبناء محافظة قنا ومن القرى المجاورة لأداء صلاة الجمعة وحضور خطبة الدكتور محمد جمعة، وزير الأوقاف، وزيارة الأضرحة المتواجدة داخل المسجد وضريح سيدي عبد الرحيم القنائي.

وشهد اليوم افتتاح مركز الدعوة الإلكترونية بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائي، وندوة تثقيفية عن دور الشباب في بناء الأوطان.

وكان قد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية.