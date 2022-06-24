اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 02:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العاهل الأردنى: سنكون من أوائل الدول الداعمة لتشكيل "ناتو" خاص بالشرق الأوسط

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:52 م
العاهل الأردنى: سنكون من أوائل الدول الداعمة لتشكيل "ناتو" خاص بالشرق الأوسط العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، إنه يجرى تشكيل جبهة من مجموعات عربية هدفها حماية المنطقة، مردفا: "زيارتي لمصر، وزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تهدف لبحث مساعدة بعضنا البعض".

 

أضاف العاهل الأردني، في تصريحات لقناة CNBC الأمريكية نقلتها قناة العربية قبل قليل، أن الأردن ستكون من أوائل الدول التي تدعم تشكيل "ناتو" خاص بالشرق الأوسط، وتابع بالقول: "أزمة أوكرانيا تسببت بتراجع دور روسيا في سوريا، وتراجع دور روسيا في سوريا جعلنا نواجه مشاكل مع الميليشيات الشيعية".

 

وتابع العاهل الأردني في تصريحاته: "الميليشيات الشيعية في سوريا زادت من عمليات تهريب السلاح، ومع تراجع الدور الروسي في سوريا عاد تنظيم داعش للظهور".


الملك عبد الله الثاني

اخبار الأردن

مصر

الأردن

ولى العهد السعودي

اخبار التليفزيون



الموضوعات المتعلقة

وزير أردنى سابق: لقاء الرئيس السيسي مع العاهل الأردنى تأكيد للعلاقات التاريخية

الأحد، 19 يونيو 2022 02:21 م

الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بمدينة شرم الشيخ

الأحد، 19 يونيو 2022 12:36 م

العاهل الأردنى ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:40 م

العاهل الأردنى يؤكد الاهتمام بإيجاد مشاريع تعاون إقليمي لتحقيق التنمية

الخميس، 02 يونيو 2022 06:27 م

العاهل الأردنى: نعمل لبناء أسس من التعاون مع مصر والإمارات والعراق

الأحد، 29 مايو 2022 05:50 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة