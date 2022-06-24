الحمل بعد عمر الـ 35.. خطوات يجب اتباعها

كتبت نهير عبد النبى

معظم النساء الأصحاء اللاتي يحملن بعد سن 35 وحتى في الأربعينيات من العمر ينجبن أطفالًا أصحاء، ولكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك التفكير في طرق صحية للتأكد من أنك وطفلك تتعافيان قدر الإمكان أثناء فترة الحمل، حيث قد يكون هناك بعض المخاطر التي تتعرضين لها.

وحسب ما ذكره موقع webmd يمكن أن تظهر المشاكل بغض النظر عن عمرك عندما تحملين لكن البعض يزداد احتمالًا عندما تبلغين 35 عامًا ، بما في ذلك:

-ارتفاع ضغط الدم، الذي يمكن أن يؤدي إلى تسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير وتلف الأعضاء)

-سكري الحمل

-الإجهاض

-مشاكل المخاض التي تتطلب إجراء ولادة قيصرية

-الولادة المبكرة

-انخفاض الوزن عند الولادة

-اضطرابات الكروموسومات عند الرضيع مثل متلازمة داون

كيف يمكنني زيادة فرص إنجاب طفل سليم؟



فحوصات واستشارات ما قبل الحمل عندما تقررين أنك مستعدة لإنجاب طفل ، اتبعي هذه الخطوات قبل الحمل.

- راجعى طبيبك، احصلي على فحص طبي للتأكد من استعدادك للحمل جسديًا وعاطفيًا.

-احصلي على رعاية ما قبل الولادة مبكرة ومنتظمة الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل مهمة لنمو طفلك، يمكن أن تعزز الرعاية المبكرة والمنتظمة لما قبل الولادة من فرصك في الحصول على حمل آمن وطفل سليم، تشمل رعاية ما قبل الولادة الفحوصات والاختبارات المنتظمة والتثقيف بشأن الحمل والولادة والاستشارة والدعم.

-يوفر الحصول على رعاية ما قبل الولادة أيضًا حماية إضافية للنساء فوق سن 35 فهو يتيح لطبيبك متابعة الظروف الصحية الأكثر شيوعًا بين النساء الأكبر سنًا عند الحمل على سبيل المثال ، قد يزيد عمرك من خطر الإصابة بسكري الحمل وتسمم الحمل ، وهي حالة تسبب ارتفاع ضغط الدم إلى جانب البروتين في البول. خلال زيارات ما قبل الولادة ، سيفحص الطبيب ضغط دمك.

-ضعى في اعتبارك إجراء اختبارات اختيارية للنساء فوق سن 35 وقد يقدم الطبيب اختبارات ما قبل الولادة والتي تعتبر فكرة جيدة للأمهات الأكبر سنًا، يمكنهم المساعدة في معرفة ما إذا كان من المحتمل أن يكون طفلك مصابًا بعيب خلقي. اسألى طبيبك عن هذه الاختبارات حتى تتمكن من معرفة المخاطر والفوائد وتحديد ما هو مناسب لك.

-تناولي فيتامينات ما قبل الولادة . يجب على جميع النساء في سن الإنجاب تناول فيتامين ما قبل الولادة يوميًا مع ما لا يقل عن 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يمكن أن يساعد الحصول على كمية كافية من حمض الفوليك يوميًا قبل وأثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل في منع حدوث عيوب في دماغ طفلك وحبله الشوكي.