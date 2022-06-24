اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 10:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ابن أبو العينين شعيشع: والدى كان يحب موسيقى بيتهوفن ويبكى من أغانى عبد الوهاب

الجمعة، 24 يونيو 2022 09:00 م
ابن أبو العينين شعيشع: والدى كان يحب موسيقى بيتهوفن ويبكى من أغانى عبد الوهاب الشيخ أبو العينين شعيشع
محمود رضا الزاملى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف محمد نجل الشيخ أبو العينين شعيشع، أن والده كان متحضرا جدا ويحب الناس كلها، وكان ضد العنصرية، ومن أكثر نصائحه له عمل الخير وتخصيص يوم لعلاج الناس مجانا، وعمره ما حب المادة، لافتا إلى أن الشيخ كان يحب موسيقى بيتهوفن ويبكى من أغانى عبد الوهاب، ويعشق أم كلثوم.  
 
وأضاف نجل الشيخ أبو العينين شعيشع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالخط العريض" على قناة الحياة، عن علاقة الشيخ بزوجته، كان والدى حنين جدا معاها، وقد تربيت على ذلك وهو ما جعلنى أعامل زوجتى بهذا الشكل، مشيرا إلى أن الشيخ أبو العينين شعيشع كان يرتدى ملابس عادية والزى الرسمى يرتديه فى اللقاءات الرسمية أو العمل.
 
وأشار إلى أن والده الشيخ أبو العينين شعيشع كان يحب قراءة القرآن فى وقت فراغه ويوميا فى الصباح يجلس ويقرأ القرآن لتعلقه به، لافتا إلى حبه للأهلى، وكذلك يحب صلة الرحم ويزور أقاربه.
 
وأكمل أن والده الشيخ أبو العينين شعيشع، كان يحب صوت الشيخ محمد رفعت ويسمعه كثيرا ومن أكثر نصايحه لى المحبه والخير ومراعاة الله فى كل شيئ، مؤكدا أن والده أصيب بجلطة فى المخ قبل وفاته.

الشيخ أبو العينين شعيشع

موسيقى بيتهوفن

محمد عبد الوهاب

أم كلثوم



الموضوعات المتعلقة

اليوم.. بالخط العريض يقدم حلقة خاصة عن الشيخ "أبو العينين شعيشع" على الحياة

الجمعة، 24 يونيو 2022 05:00 ص

أحفاد نقيب القراء الشيخ أبو العينين شعيشع يحيون ذكرى وفاته الـ11 بكفر الشيخ

الخميس، 23 يونيو 2022 07:52 م

اليوم.. إحياء الذكرى الـ11 على رحيل أبو العينين شعيشع بمسقط رأسه فى كفر الشيخ

الخميس، 23 يونيو 2022 12:10 م

ذكرى رحيل "ملك الصبا" و"كروان التلاوة" الشيخ أبو العينين شعيشع.. أصغر قارئ يلتحق بالإذاعة وعمره 17 عامًا.. استعانت به الإذاعة لاستكمال مقاطع مفقودة للشيخ محمد رفعت.. أول مصرى يتلو القرآن مرتلاً بالمسجد الأقصى

الخميس، 23 يونيو 2022 11:00 ص

ذكرى "كروان التلاوة" أبو العينين شعيشع.. أبرز محطات حياته × 10 معلومات

الخميس، 23 يونيو 2022 10:03 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة