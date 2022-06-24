ابن أبو العينين شعيشع: والدى كان يحب موسيقى بيتهوفن ويبكى من أغانى عبد الوهاب

محمود رضا الزاملى

كشف محمد نجل الشيخ أبو العينين شعيشع، أن والده كان متحضرا جدا ويحب الناس كلها، وكان ضد العنصرية، ومن أكثر نصائحه له عمل الخير وتخصيص يوم لعلاج الناس مجانا، وعمره ما حب المادة، لافتا إلى أن الشيخ كان يحب موسيقى بيتهوفن ويبكى من أغانى عبد الوهاب، ويعشق أم كلثوم.

وأضاف نجل الشيخ أبو العينين شعيشع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالخط العريض" على قناة الحياة، عن علاقة الشيخ بزوجته، كان والدى حنين جدا معاها، وقد تربيت على ذلك وهو ما جعلنى أعامل زوجتى بهذا الشكل، مشيرا إلى أن الشيخ أبو العينين شعيشع كان يرتدى ملابس عادية والزى الرسمى يرتديه فى اللقاءات الرسمية أو العمل.

وأشار إلى أن والده الشيخ أبو العينين شعيشع كان يحب قراءة القرآن فى وقت فراغه ويوميا فى الصباح يجلس ويقرأ القرآن لتعلقه به، لافتا إلى حبه للأهلى، وكذلك يحب صلة الرحم ويزور أقاربه.

وأكمل أن والده الشيخ أبو العينين شعيشع، كان يحب صوت الشيخ محمد رفعت ويسمعه كثيرا ومن أكثر نصايحه لى المحبه والخير ومراعاة الله فى كل شيئ، مؤكدا أن والده أصيب بجلطة فى المخ قبل وفاته.