إصابة 5 أشخاص فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص في حوادث مختلفة بكفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول 5 أشخاص، وهم عبدة السيد محمد عبدالدايم 35سنة، من زهران مصاب بجروح شديدة فى الوجه بسبب حادث دراجة نارية، وعلى أحمد عبده عطية، من تقسيم 4 إعياء شديد واغماء، لتناول حبوب مخدرة، والسيد عبدالحميد السيد 45 سنة من الخادمية حالة تسمم، كما أصيب محمد علي محمد 34 سنة، بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين على رافد الطريق الدولي الساحلي" بلطيم كفر الشيخ"، تم إجراء الفحوصات المطلوبة للمصابين، ونقل المصاب الثاني إلى العناية المركزة لخطورة حالته.

كما أصيب "سعد. ر .أ" 39 سنة عندما حاول فض مشاجرة، بين سائقين بكفرالشيخ ،فكان نصيبه أن تلقى ضربة عصا غليظة فى رأسه، فسقط مغشيا عليه، وتم نقله إلى مستشفى كفرالشيخ العام، بين الحياة والموت، وتم نقل المجنى عليه إلى عناية قسم المخ والأعصاب بعد أن أصيب بكسر مضاعف الجمجمة، ونزيف بالمخ، وحالته العامة سيئة.