إخماد حريق غرفة كهرباء داخل مبني بالدقي

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة علي حريق في غرفة كهرباء داخل مبنى إداري بمنطقة الدقي دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع الفواكه دائرة قسم الدقى.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتى إطفاء مدعومين بسلم هيدروليكى تنسيقًا مع حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح.

تبين بالفحص نشوب حريق بغرفة كهرباء بالمبنى رقم 4، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات مع بدء تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.