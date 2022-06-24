أهلا تميم.. هاشتاج ترحاب بأمير دولة قطر فى مصر

تزامناً مع زيارة الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، لجمهورية مصر العربية، انطلق هاشتاج بعنوان "اهلا تميم" عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، للترحيب بأمير دولة قطر داخل الأراضي المصرية، وسرعان ما تداول مستخدمي تويتر صوراً للرئيس عبد الفتاح السيسي مع أمير قطر، لحظة استقباله من مطار القاهرة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمطار القاهرة الأمير تميم بن حمد أمير قطر والتي تستغرق الزيارة يومين لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكرأن، أكد سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية أن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لجمهورية مصر العربية اليوم، من شأنها الدفع قدما بمسار العلاقات بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات وأن تعزز المنحى الإيجابى لها منذ اتفاق العلا.

وقال في تصريحات إعلامية لصحيفة "الراية" القطرية: “إن زيارة أمير البلاد لمصر ولقاءه مع شقيقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي تتويجاً للجهود والاتصالات وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين على مدى الأشهر الماضية وتصب في صالح علاقات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين في كافة المجالات

وأشار السفير آل شافي إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم وحالة عدم اليقين وعدم الاستقرار تفرض العديد من التحديات أمام الحكومات والشعوب، مما يتطلب التشاور بين قيادتى البلدين لتبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء التعامل الأمثل مع هذه المسائل والقضايا

وأشاد السفير بالمستوى الذي بلغته العلاقات القطرية المصرية منذ تسلمه مهام عمله سفيراً لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، وأثنى سعادته على الزخم المتزايد في الحراك المتعلق بها خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية انعقادا منتظما للجنة المتابعة بين البلدين، وزيارات متبادلة على المستوى الوزاري ومستوى كبار المسؤولين، أسست لتعاون مستقبلى يحقق المصالح المشتركة للبلدين في ظل القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين.

وأكد السفيرأن العلاقات مع مصر أخوية وتاريخية، موضحا أن قطر تعتبر مستثمرًا بمصر في جميع القطاعات، وستستمر استثماراتها في مصر كما استمرت الروابط التاريخية بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن تحقق الزيارة النتائج المرجوة وأن تفتح آفاق أرحب في مسار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.