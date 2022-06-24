أسرة وزميلات الطالبة نيرة أشرف يزورون قبرها بمدينة المحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، الجمعة، زيارة العشرات من زملاء وزميلات نيرة اشرف طالبة جامعة المنصورة التي قتلت غدرا على يد زميلها أمام الجامعة.

وحرصت والدتها ووالدها على التوجه للمقابر عقب صلاة الجمعة ومعهم شقيقتيها واقاربهم وصديقات الطالبة من الشباب والفتيات.

وفتح المسئول عن المدافن باب حوش المدفن وسمح لوالدتها واصدقاء نيرة بالدخول والوقوف أمام قبر الطالبة.

وقامت الأسرة باشعال البخور ورش المياه وقراءة القرآن الكريم للطالبة والدعاء لها، ووزع الحضور على أنفسهم أجزاء من القرآن الكريم لقراءته ووهب الثواب لها.

وحددت محكمة استئناف المنصورة جلسة الأحد المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتلها أمام جامعة المنصورة إلى محكمة الجنايات.

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر أمس الأول، الأربعاء، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.