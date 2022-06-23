6 أزمات تواجهها بريطانيا بعد 6 أعوام على "التصويت الكبير"

كتبت: نهال أبو السعود

ست أعوام مرت منذ استفتاء البريطانيين في 2016 على اتفاق بريكسيت وخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبى، خلال تلك الفترة شهدت المملكة المتحدة ودول أوروبا مشكلات وشد وجذب بشأن تطبيق الاتفاقية ولم تسير الأمور بشكل جيد معظم الوقت.

وفيما يلي ستة من أكبر المشاكل المستمرة التي سببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمناسبة مرور ست سنوات على "التصويت الكبير".

-فساد المحاصيل في الحقول البريطانية

-ارتفاع معدلات التضخم

-صيادين بريطانيا يواجهون في ازمة

-فوضى مطارات المملكة المتحدة

-نقص سائقي الشاحنات

-عودة رسوم التجوال عبر الهواتف المحمولة

صوت المؤيدون للاستفتاء فى 23 يونيو 2016 وفازوا بالموافقة على وضع اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي وذلك للأثار الاقتصادية التى سيتعرض لها الجانبان ، حيث إن الاتحاد الأوروبى الذى يضم 28 دولة يحظر على أى دولة الانسحاب دون اتفاق .

بعد عام ونصف العام على بدء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وما أعقب ذلك من وباء استمر لأكثر من عامين، تضرر الاقتصاد البريطاني بشكل خاص بعد الحرب الروسية فى أوكرانيا حيث ارتفع التضخم بنسب غير مسبوقة، وسط تحذيرات من استمرار أزمة تكلفة المعيشة وتراجع النمو.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا تزداد سوءًا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، الأمر الذي أدى إلى تراجع إمكانات النمو في البلاد وتكبد العمال مئات الجنيهات الاسترلينية سنويًا في صورة رواتب مفقودة ، وفقًا لبحث جديد.