اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 02:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

5 وصايا من الأرصاد للمواطنين لمواجهة حرارة صيف 2022

الخميس، 23 يونيو 2022 12:39 م
5 وصايا من الأرصاد للمواطنين لمواجهة حرارة صيف 2022 حالة الطقس - أرشيفية
كتب: محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ فصل الصيف الثلاثاء 21 يونيو 2022 ويستمر لمدة 3 شهور قادمة حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 .

وينشر "اليوم السابع" عدد من النصائح الهامة والإرشادات كشفت عنها هيئة الأرصاد الجوية، للمواطنين خلال صيف 2022، كما يلى:

1- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفتـرة من الظهـر وحتى الخامسة عصرا وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة علــى مدار اليوم.

2ارتداء غطـاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.

3- عدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية.

4الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

5متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

ويشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

لماذا نشعر بدرجات حرارة أعلى من المعلنة؟.. هيئة الأرصاد الجوية: الدرجة المحسوسة تفوق المعلنة بعدة درجات.. والمعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن فى الظل على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:00 ص

انتظروا الارتفاع فى درجات الحرارة خلال أيام.. الأرصاد الجوية تكشف التفاصيل "فيديو"

الأحد، 19 يونيو 2022 05:00 م

هل ننتظر موجة حر قادمة؟.. الأرصاد الجوية تجيب "فيديو"

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:47 م

الأرصاد الجوية فى بريطانيا تصدر تحذيرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:43 م

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: بعد غد انتهاء موجة الحر الشديدة الحالية في أوروبا وإفريقيا

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:20 م

الأرصاد الجوية: غدا ذروة موجة الحرارة والأحد تنكسر بانخفاض 8 درجات

الجمعة، 10 يونيو 2022 09:28 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة