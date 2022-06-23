5 وصايا من الأرصاد للمواطنين لمواجهة حرارة صيف 2022

كتب: محمود راغب

بدأ فصل الصيف الثلاثاء 21 يونيو 2022 ويستمر لمدة 3 شهور قادمة حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 .

وينشر "اليوم السابع" عدد من النصائح الهامة والإرشادات كشفت عنها هيئة الأرصاد الجوية، للمواطنين خلال صيف 2022، كما يلى:

1- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفتـرة من الظهـر وحتى الخامسة عصرا وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة علــى مدار اليوم.

2- ارتداء غطـاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.

3- عدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية.

4- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

5- متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

ويشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.