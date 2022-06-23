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نجوم جدد.. محمود عاطف صاحب صوت مميز فى تلاوة القرآن الكريم.. فيديو

الخميس، 23 يونيو 2022 08:40 م
نجوم جدد.. محمود عاطف صاحب صوت مميز فى تلاوة القرآن الكريم.. فيديو محمود عاطف صاحب صوت مميز في تلاوة القرآن الكريم
كفر الشيخ - محمد سليمان

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التقى اليوم السابع، بشاب تميز بصوت ذهبي في دولة التلاوة، تخرج فى كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط هندسة الغزل والنسيج، ولكنه يعشق ارتداء الزي الأزهري، ووجد نفسه في دولة الإنشاد والتلاوة.

 

وقال محمود عاطف محمد خليفة، 25 سنة، إنه تخرج هذا العام في كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، هندسة الغزل والنسيج، ختم القرآن الكريم على يد الشيخ وليد محمد حسن إمام بالأوقاف عند سن 12 سنة، وهو دائم لسماع القرآن الكريم منذ صغره وهذا ما جعل لديه أذن واعية.

 

وأضاف خليفة، بدأ رحلته في تلاوة القرآن، وأتم أحكام التجويد وبعد ذلك القراءة في المحافل والمناسبات، وشارك في مناسبات الكلية والجامعة، وتقدم مبتهل للإذاعة في شهر 9 عام 2019 وفي انتظار الاختبار بأمر الله تعالى، مؤكداً أنه محبا للشيخ أبو العينين شعيشع رحمه الله، ويتمنى أن يسير على دربه، ووالده قوته في حياته بعد القرآن الكريم.

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

بيلا

دولة التلاوة

ابو العينين شعيشع

كلية الفنون الجميلة



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