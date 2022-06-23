موسكو: الانخفاض المؤقت لتدفق الغاز عبر السيل الشمالى يعود لسبب تقنى فقط

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الانخفاض المؤقت لتدفق الغاز عبر السيل الشمالي يعود لسبب تقني ولا وجود لأي سبب آخر، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، تعليقا على خفض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-1"، إن روسيا تفي بصرامة بالتزاماتها تجاه شركائها الأوروبيين، موضحا أن روسيا بلد مورد وموثوق به، وهي تزود أوروبا بالطاقة منذ سنوات عديدة وحريصة على هذه السمعة.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية،: نظرائنا الألمان يدركون جيدا جميع الدورات التكنولوجية لخدمة خط أنابيب الغاز، ونعمل بهذه الطريقة لسنوات عديدة، ومن الغريب جر السياسة إلى كل شيء.