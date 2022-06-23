محافظ المنيا يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية للبدء فى تدريب إدارات التخطيط.. صور

ضم الوفد، ربيع عبد البصير، والمهندس أحمد وهبة، اخصائيين تخطيط وتنمية محلية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بوزارة التنمية المحلية، وبحضور بشر طاهر مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة.

أكد المحافظ، أن القيادة السياسية تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي المنيا وأسيوط.

أوضح المحافظ أن الوفد سيبدأ في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لبناء قدرات مديري التخطيط بمراكز المحافظة، وقطاع التخطيط بالديوان العام، على منظومة التخطيط المطورة، كأحد الممارسات التي يقوم بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك في إطار الامتداد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي المنيا وأسيوط، بهدف تطوير أداء العاملين على البرنامج، وتحقيق المستهدف منه.

جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يضم في المرحلة الثانية محافظتي المنيا وأسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022، ويستهدف البرنامج تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.