اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 05:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مباحثات بين مسؤولى أمن الطرق الموريتانية والإسبانية

الخميس، 23 يونيو 2022 05:00 ص
مباحثات بين مسؤولى أمن الطرق الموريتانية والإسبانية موريتانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أجرى اللواء محمد ولد لحريطاني، المدير العام للتجمع العام لأمن الطرق في موريتانيا في نواكشوط مباحثات مع وفد من أمن الطرق الإسباني برئاسة مدير التحقيقات في الحوادث المرورية خوان فرانسيسكو روسكو.

وذكر التجمع ان اللقاء الذي جرى بحضور عدد من الضباط بقيادة التجمع العام لأمن الطرق بحث إمكانات التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعين في كافة المجالات ذات الصلة بالسلامة الطرقية.

واضاف ان زيارة وفد أمن الطرق الإسباني تدخل في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع أمن الطرق الوطني الهادفة في مجملها إلى تحسين وتطوير أدائه، عبر تعزيز علاقات التعاون المشترك مع القطاعات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة في مجال السلامة المرورية، والاستفادة من تجربة المملكة الإسبانية في مجال السلامة الطرقية.

ويشمل برنامج زيارة وفد أمن الطرق الإسباني، الاطلاع على برامج التكوين بالمدرسة الوطنية للسلامة الطرقية، والقيام بزيارات ميدانية للإدارات المحلية على مستوى محافظات نواكشوط .
 


موريتانيا

اخبار موريتانيا

اسبانيا

نواكشوط



الموضوعات المتعلقة

موريتانيا تسمح لسفن جزائرية بصيد الأسماك فى شواطئها

الخميس، 02 يونيو 2022 03:56 م

رئيس موريتانيا يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسى الوضع الأمنى بمنطقة الساحل

الجمعة، 06 مايو 2022 09:28 ص

وزيرة البترول السنغالية تصل نواكشوط لمتابعة مشروع الغاز المشترك مع موريتانيا

الأحد، 24 أبريل 2022 04:00 ص

الحكومة الموريتانية: نتابع باهتمام بالغ موضوع المفقودين فى مالى

الخميس، 10 مارس 2022 03:00 ص

الحكومة الموريتانية تعرب عن أملها أن تتوصل روسيا وأوكرانيا لحل سلمى

الخميس، 03 مارس 2022 07:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة