مباحثات بين مسؤولى أمن الطرق الموريتانية والإسبانية

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أجرى اللواء محمد ولد لحريطاني، المدير العام للتجمع العام لأمن الطرق في موريتانيا في نواكشوط مباحثات مع وفد من أمن الطرق الإسباني برئاسة مدير التحقيقات في الحوادث المرورية خوان فرانسيسكو روسكو.

وذكر التجمع ان اللقاء الذي جرى بحضور عدد من الضباط بقيادة التجمع العام لأمن الطرق بحث إمكانات التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعين في كافة المجالات ذات الصلة بالسلامة الطرقية.

واضاف ان زيارة وفد أمن الطرق الإسباني تدخل في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع أمن الطرق الوطني الهادفة في مجملها إلى تحسين وتطوير أدائه، عبر تعزيز علاقات التعاون المشترك مع القطاعات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة في مجال السلامة المرورية، والاستفادة من تجربة المملكة الإسبانية في مجال السلامة الطرقية.

ويشمل برنامج زيارة وفد أمن الطرق الإسباني، الاطلاع على برامج التكوين بالمدرسة الوطنية للسلامة الطرقية، والقيام بزيارات ميدانية للإدارات المحلية على مستوى محافظات نواكشوط .

