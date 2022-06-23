ما هو أفضل عصير يمكن شربه يوميًا؟

كتبت ميرفت رشاد

في حين أننا نفضل أن تأكل فاكهة كاملة فهي تمنحك جرعة صلبة من الألياف ، مما يبطئ امتصاص السكر ويقلل من تأثيره على مستوى السكر في الدم ، هناك بعض الفوائد لشرب العصير، تمامًا مثل الفوائد المختلفة للفواكه ، توفر العصائر المختلفة مزايا فريدة ، وهناك نوع واحد من العصير ، على وجه الخصوص ، يحتوي على مجموعة متنوعة من الفوائد ، يمكننا القول إنه أفضل عصير للشرب كل يوم عصير الكرز الحامض ، تشير الأبحاث العلمية إلى أن عصير الكرز الحامض يقدم مزايا محددة قد تفيدك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



تحسين الأداء الرياضي الخاص بك:

وجد التحليل التلوي لعشر دراسات في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية، أن الرياضيين الذين شربوا عصير الكرز الحامض (أو تناولوا مستخلص الكرز المجفف) 7 أيام إلى 1.5 ساعة قبل سباقات السباحة ، وركوب الدراجات عالي الكثافة ، وماراثون كامل ونصف، تحسين أداء التحمل. يعزو الباحثون النتيجة إلى تركيز العصير العالي من الأنثوسيانين ، وهي مضادات الأكسدة القوية التي تقلل الالتهاب وتعزز تدفق الدم إلى العضلات.



يحمى قلبك

يعتبر الموز والخضراوات الورقية والفول والمكسرات مصادر غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، يمكنك إضافة عصير الكرز الحامض إلى تلك القائمة، تشير الدراسات إلى أن الكرز الحامض يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية بفضل وفرة العناصر الغذائية مثل البوليفينول والبوتاسيوم.



تساعدك على النوم

إذا كنت تعاني من الأرق ، فإن جرعة كبيرة من عصير الكرز اللاذع قد تساعدك على النوم، أظهرت العديد من الدراسات التي شملت كبار السن الذين يميلون إلى صعوبة النوم مع الأرق الفوائد المحتملة للكرز اللاذع كمساعد طبيعي للنوم، يعد الميلاتونين أحد المواد الكيميائية النباتية الوفيرة الموجودة في عصير الكرز الحامض ، وهو هرمون في البشر ينظم دورة النوم والاستيقاظ.



يحميك من النقرس:

قد تكون الفوائد المضادة للالتهابات لشرب عصير الكرز أو تناول الكرز مفيدة للأشخاص الذين يعانون من النوبات المتكررة لشكل مؤلم بشكل خاص من التهاب المفاصل يسمى النقرس ، والذي يتميز بتورم المفاصل ، وغالبًا ما يحدث في مفصل إصبع القدم الكبير، يحدث النقرس عندما يتبلور الكثير من حمض اليوريك في الجسم ويتراكم في المفاصل ، مما يسبب الالتهاب والألم.