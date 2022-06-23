اليوم السابع
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قاتل زوجته بمدينة 6 أكتوبر: رفضت زواجى من أخرى فأشعلت النار فى جثتها

الخميس، 23 يونيو 2022 01:46 م
قاتل زوجته بمدينة 6 أكتوبر: رفضت زواجى من أخرى فأشعلت النار فى جثتها مديرية أمن الجيزة -ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل زوجته وإشعال النار فى جثتها بمدينة 6 أكتوبر، بتفاصيل ارتكاب الجريمة، عقب القبض عليه، فذكر أن المجني عليها زوجة ثانية له، وتزوجها منذ 10 سنوات، وفي الآونة الأخيرة نشبت بينهما خلافات لرغبته في الزواج من سيدة أخرى، ومع رفض المجني عليها، اعتدى عليها بالضرب يوم الحادث بآلة حادة، مما أسفر عن مقتلها.
 
أضاف المتهم أنه نقل الجثة بواسطة تروسيكل، إلى منطقة صحراوية، ثم سكب مادة مشتعلة عليها، وأشعل النار بها، لإخفاء معالمها، خشية التعرف عليها وضبطه.
 
وذكر المتهم أنه حاول التهرب من ملاحقة أسرة الضحية له، بسبب سؤالهم عن اختفاء ابنتهم، حتى توجهوا إلى قسم الشرطة، وأبلغوا عن الواقعة، ليتم القبض عليه. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تورط عامل في قتل زوجته بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن عامل قتل زوجته وأشعل النار بجثتها، وبإعداد كمين له تم القبض عليه. 
 
بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن مكان تخلصه من الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

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