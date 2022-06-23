اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 01:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 3 عيادات وضبط 3 منشآت طبية تدار بدون ترخيص فى البحيرة

الخميس، 23 يونيو 2022 12:24 م
غلق 3 عيادات وضبط 3 منشآت طبية تدار بدون ترخيص فى البحيرة جانب من الحملة
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة ومديرية الصحة وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بالنوبارية وجهاز مدينة النوبارية الجديدة حملة مكبرة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لكل المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وأسفرت الحملة عن الآتى.. بالمرور على 11 منشأة طبية ، تم تنفيذ 3 قرارات غلق لعيادات تدار بدون ترخيص، وتحرير محضر فض شمع، وضبط 3 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص ما بين معمل وعيادة جراحة ومحل بصريات.

كما تم توجيه 6 إنذارات لمنشآت طبية خاصة لمخالفة اشتراطات الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (2)

 

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة (3)

 

 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة (4)

 

 

غلق عيادات غير مرخصة (1)
غلق عيادات غير مرخصة (1)

 

 

غلق عيادات غير مرخصة (2)
غلق عيادات غير مرخصة (2)

 

 

غلق عيادات غير مرخصة (3)
غلق عيادات غير مرخصة (3)

 

 

غلق عيادات غير مرخصة (4)
غلق عيادات غير مرخصة (4)

 


 


محافظة البحيرة

حملة مكبرة على العيادات

عيادات غير مرخصة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة