غلق 3 عيادات وضبط 3 منشآت طبية تدار بدون ترخيص فى البحيرة

فريق المحافظات

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة ومديرية الصحة وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بالنوبارية وجهاز مدينة النوبارية الجديدة حملة مكبرة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لكل المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وأسفرت الحملة عن الآتى.. بالمرور على 11 منشأة طبية ، تم تنفيذ 3 قرارات غلق لعيادات تدار بدون ترخيص، وتحرير محضر فض شمع، وضبط 3 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص ما بين معمل وعيادة جراحة ومحل بصريات.



كما تم توجيه 6 إنذارات لمنشآت طبية خاصة لمخالفة اشتراطات الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



جانب من الحملة (4)



غلق عيادات غير مرخصة (1)



غلق عيادات غير مرخصة (2)



غلق عيادات غير مرخصة (3)



غلق عيادات غير مرخصة (4)



