ضبط 7 بينهم 2 مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجوار، وتم ضبط 7 من المشاركين فى المشاجرة من بينهم 2 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا وجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز البلينا تم الفصل بين طرفى المشاجرة وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعميد احمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوجود مشاجرة بين " طرف أول " كامل م ب ا 48 سنة عامل مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقله للمستشفي المركزي ومحمد ي ع س 28 سنة عامل.

وبين " طرف ثان " سامح خ ك س 36 سنة عامل مصاباً " جرح رضي بفروة الرأس " وشقيقه يحيى خ ك س 30 سنة عامل وعبد الناصر م ا ب 57 سنة عامل وسحر س م ش 35 سنة ربة منزل والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب بالعصي والشوم، وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.