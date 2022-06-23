ضبط مصنع مخدرات فى الشرقية بداخله تامول وكبتاجون بقيمة 17 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى تصنيع العقاقير المخدرة وخاصة عقارى (الكبتاجون – التامول) وقيامهما بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج وتخزين تلك العقاقير المخدرة وتوفير المواد الأولية والمواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيعها وإنتاجها، وكذا الترويج لتجارتهما غير المشروعة متخذان من أحد المنازل المستأجرة الكائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى تصنيع تلك العقاقير.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بالمنزل المشار إليه وبحوزته (170 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر – 125 ألف قرص لعقار التامول المخدر – أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف – مواد خام خاصة بالتصنيع وزنت "290 كيلوجرام" – مبالغ مالية – هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بتصنيع تلك العقاقير المخدرة على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (17٫000٫000 سبعة عشر مليون جنيه) تقريباً، فتم حبس المتهمين.