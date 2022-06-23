اليوم السابع
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ضبط أكاديمية لتعليم التمريض بدون ترخيص فى البحيرة.. التفاصيل

الخميس، 23 يونيو 2022 11:27 ص
ضبط أكاديمية لتعليم التمريض بدون ترخيص فى البحيرة.. التفاصيل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت التعليمية الغير قانونية والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين، مشددا على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى هذا السياق قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بدیوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة والإدارة الصحية بالنوبارية بحملة مكبرة بجهاز مدينة النوبارية الجديدة.

أسفرت الحملة عن ضبط أكاديمية بدون ترخيص لتعليم مهنة التمريض بمدينة النوبارية وذو إعلانات مضللة وتتقاضي من الدارسين آلاف الجنيهات، حيث تم ضبط القائمين عليها والغير مؤهلين، كما تم التحفظ على عدد كبير من الإعلانات المضللة.

منالجدير بالذكر أن تلك الأكاديمية كان لها فرع آخر بدمنهور وبدون ترخيص وذو إعلان مضلل وسبق ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

 

 


تمريض

مراكز تعليمية

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