صعود مؤشر إيجى إكس 70 بمنتصف تعاملات جلسة الخميس وسط تداولات ضعيفة

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70 مدفوعًا بارتفاع أسهم العربية لإدارة وتطوير الأصول، العربية لحليج الأقطان، شارم دريمز للاستثمار السياحي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ليسيكو مصر، الدلتا للسكر، الشمس للإسكان والتعمير، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات ضعيفة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 9532 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1705 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 11734 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3853 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1801 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 2657 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3716 نقطة.

وخاطبت البورصة، شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بموافاة البورصة بتفاصيل بند "إيرادات النشاط للشركة" مع بيان السياسة المحاسبية المتبعة حاليا من جانب الشركة في الاعتراف بالإيرادات وما إذا كانت تتماشى تلك السياسة مع معيار رقم 11 من معايير المحاسبة المصرية وذلك في ضوء تحفظ مراقب الحسابات السابق التنويه عنه في تقريره عن الفترة المالية المنتهية في ديسمبر2019.

كما طالبت بإيضاح سياسة التحصيل المتبعة لأوراق القبض والبالغ قيمتها 95 مليون جنيه وكذلك تفاصيل ومتوسط اعمار هذه الديون ومبرر نشأتها كونها تمثل نسبة تبلغ 45% من إجمالي أصول الشركة البالغة نحو 209 مليون جنيه، وإيضاح تفاصيل أعباء المرابحات التي ارتفعت من 1.1 مليون جنيه في سبتمبر 2020 إلى 3.2 مليون جنيه في سبتمبر 2021 وأدت إلى انخفاض صافي الربح المحقق من 5.6 مليون جنيه في سبتمبر 2020 إلى نحو 3.6 مليون جنيه في سبتمبر2021.

أعلنت شركتا ابن سينا فارما، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 5-- ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 100 ألف سهم، وبذلك يصل إجمالي ما بحوزة الشركة 3.7 مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، البنك التجاري الدولي (مصر)، المشروعات الصناعية والهندسية 5 آلاف سهم، 30 ألف سهم، 575 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 22 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 240 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، 214 ألف سهم، 2000 سهم، 282 ألف سهم، 100 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 8975 سهم، 350 ألف سهم، 171.3 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، تحقيق صافي ربح عن الفترة المالية من 1 يوليو عام 2021 حتى 31 مايو عام 2022 بلغت 188.8 مليون جنيه مقابل صافي ربح بمبلغ 129.4 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، ومقابل صافي ربح بمبلغ 91.017 مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية.

كما أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، تحقيق إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 925.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 40%، وبلغ صافي الربح 74.6 مليون جنيه مقابل خسائر 22.7 مليون جنيه بنسبة نمو 428%.

وأرجعت الشركة، أسباب أرباح قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 والتي بلغت صافي أرباح قدرها 74 مليون جنيه بسبب زيادة الإيرادات المجمعة بنسبة 40%، وزيادة مجمل الربح بنسبة 182%، وانخفاض خسائر فروق تقييم الاستثمارات المجمعة بنسبة 96%، وزيادة إيرادات الاستثمارات المجمعة بنسبة 3303%.

وفي نفس السياق تلقت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عرض مالي من الشركة المصرية للإسكان والتعمير-رامو بنظام المشاركة في العوائد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والمشروع عبارة عن مجمع متعدد الاستخدامات سكني إداري طبي تجاري ويقسم حسب الرخص والارتفاعات المتاحة من الجهات المعنية، وتحصل الشركة على نسبة المبيعات كل سنة حسب قيمة البيع ونسبة المشاركة للشركة.

من جهة أخرى قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يجاوز 10% من إجمالي الأسهم الخزينة التي بحوزة الشركة لدعم سعر السهم بالسوق على أن تكون فترة الشراء 23 يونيو حتى 31 ديسمبر عام 2022.