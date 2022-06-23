شخص ينهى حياته داخل شقته بسبب مروره بأزمة مالية فى المطرية

كتب عبد الرحمن سيد

فى حادث مؤسف، أقدم شخص على إنهاء حياته داخل غرفة نومه في منطقة المطرية، لمروره بأزمة مالية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وتجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحرياتها حول الواقعة، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بمصرع شخص 41 عاما داخل شقته في المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين وفاة شخص بعدما أنهى حياته بالمطرية.

وبسؤال أسرته أكدوا إنهم فوجئوا بانتحاره بسبب مروره بأزمة مالية، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.