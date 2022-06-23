رئيس تويتر يجرى "زيارة غامضة" لموظفى لندن وسط شائعات عن تسريح عاملين

كتبت: نهال أبو السعود

قالت الاندبندنت البريطانية ان باراج اراجوال المدير التنفيذي لشركة تويتر سيقوم بزيارة موظفيه في لندن الأسبوع المقبل حيث سيجتمع معهم فيما وصف بـ "لقاء غامض" يوم 30 يونيو في طريقه لزيارة الولايات المتحدة.

سيزور أجراوال مكتب تويتر في دبلن في اليوم السابق في 29 يونيو ، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته لصحيفة إندبندنت، ولا تزال أسباب زيارة أجراوال غير واضحة - حتى لموظفي تويتر - ولكن هناك شائعات قلقة بأنها قد تشير إلى انخفاض في عدد الموظفين.

ووفقا للتقرير، قال باراج انه سيزور أيرلندا والمملكة المتحدة لقضاء بعض الوقت مع الموظفين في مكاتب تويترفي دبلن ولندن ، إلى جانب التواصل مع العملاء والشركاء، وسينصب تركيزه على مقابلة موظفيه والاستماع إليهم والتفاعل معهم طوال مدة الرحلة ".

في الشهر الماضي، أثناء إجازة الأبوة ، أقال أجراوال اثنين من الموظفين، وفي رسالة بريد إلكتروني للإعلان عن مغادرتهم، قال إن التغييرات كانت تحدث على تويتر - بعضها كان تحت سيطرتهم ، والبعض الآخر لم يكن كذلك، وأضاف أن هذه التغييرات ستكون صعبة لكنها كانت مناسبة للشركة.

تأتي هذه الأخبار بعد أسبوع من حديث ايلون ماسك الذي من المتوقع أن يشتري شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار ، إلى موظفي تويتر خلال جلسة جماعية، وقال ماسك: "الشركة بحاجة إلى التمتع بصحة جيدة في الوقت الحالي ، تتجاوز التكاليف الإيرادات".