حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل يبدع فى تلاوة القرآن الكريم.. لايف

الغربية محمد طارق





قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر جديد من قرية ميت عزال التابعة لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، مسقط رأس الشيخ مصطفي إسماعيل رحمة الله عليه ، ولقاء مع حفيده والذي يبدع في تلاوة وقراءة القرآن الكريم ويحاكي جده .

وقال المهندس محمد إسماعيل آحد أحفاد الشيخ مصطفي إسماعيل ل " اليوم السابع " ، إنه يعشق صوت جده رحمة الله عليه ودائما يسمعه ويحاكيه حتي أشتهر بين أهالي القرية بصوته العذب مثل جده الراحل ، مضيفًا آنه لشرف عظيم أن ينال هذة المكانه .

وأوضح: لم الحق بحياة جدي الشيخ مصطفي إسماعيل ولكن دائما نعيش علي سمعته الطيبة داخل المحافظة وخارجها ، ودائما ما يقوم أفراد العائلة بالتجمع داخل منزل العائلة والحديث عن الشيخ مصطفي اسماعيل ومواقفه داخل القرية وخارجها .





