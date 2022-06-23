اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 09:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل يبدع فى تلاوة القرآن الكريم.. لايف

الخميس، 23 يونيو 2022 09:00 ص
حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل يبدع فى تلاوة القرآن الكريم.. لايف المهندس محمد إسماعيل آحد أحفاد الشيخ مصطفي إسماعيل
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر جديد من قرية ميت عزال التابعة لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، مسقط رأس الشيخ مصطفي إسماعيل رحمة الله عليه ، ولقاء مع حفيده والذي يبدع في تلاوة وقراءة القرآن الكريم ويحاكي جده .

 
وقال المهندس محمد إسماعيل آحد أحفاد الشيخ مصطفي إسماعيل ل " اليوم السابع " ، إنه يعشق صوت جده رحمة الله عليه ودائما يسمعه ويحاكيه حتي أشتهر بين أهالي القرية بصوته العذب مثل جده الراحل ، مضيفًا آنه لشرف عظيم أن ينال هذة المكانه .
 
وأوضح: لم الحق بحياة جدي الشيخ مصطفي إسماعيل ولكن دائما نعيش علي سمعته الطيبة داخل المحافظة وخارجها ، ودائما ما يقوم أفراد العائلة بالتجمع داخل منزل العائلة والحديث عن الشيخ مصطفي اسماعيل ومواقفه داخل القرية وخارجها  .
 
 
 



 


الشيخ مصطفي اسماعيل

حفيد الشيخ مصطفي اسماعيل

تلاوة القرآن الكريم

ميت غزال

الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة