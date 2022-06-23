حبس 3 متهمين بقتل شخص بسبب خلافات سابقة فى دار السلام 4 أيام

كتب عبد الرحمن سيد

أمرت نيابة دار السلام، بحبس 3 متهمين بقتل شخص بعد خروجه من السجن، بسبب خلافات سابقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تعدوا عليه باسلحة بيضاء، ولقي مصرعه، ونقلته سيارة إسعاف إلي المستشفي، وتم ضبط المتهمين.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، أن خلافات سابقة دفعت المتهمين بالتعدي علي شخص انتقاما منه بعدما قضي مدة حبسه 7 سنوات فى السجن، وبعد خروجه بأيام افتعل المتهمين الثلاثة معه مشاجرة، وأصابوا خلالها بجرح قطعى فى الوجه أحدث إصابة وخياطة بالعديد من الغرز، ثم تربصوا له فى اليوم التالى وطعنوه بسلاح أبيض في الشارع حتي لقي مصرعه في الحال .

تلقي قسم شرطة دار السلام، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الاشخاص، وعلى الفور رجال المباحث الي المكان.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وهم 3 أشخاص، وتبين أنهم جميعا مسجلين خطر، وتم نقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم حبس جميع المتهمين.